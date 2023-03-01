Bankaya, devlete borcu olanlar dikkat! O yenilik dahil edildi: O tarihte başlıyor

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ MECLİSTE!
Meclis 3 haftalık aranın ardından yarın açılıyor. TBMM’nin yarın açılmasından sonra ise bir çok düzenleme kabul edilecek. Meclisin gündeminde olan borç yapılandırmalar depremden dolayı düzenlemeye alınacak. Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketinden sonra meclis uzun bir süre ara vermişti. O süre yarın doluyor. Meclis yine çalışmalarına başlayacak.
3 haftalık aranın ardından meclisin tempolu bir başlangıç yapması bekleniyor. TBMM’deki en önemli konulardan biri olan EYT
ve borç yapılandırması da görüşülecek konuların başında. Borç yapılandırma paketine ise yeni bir madde eklendi. Buna göre daha önce gündeme gelmeyen o madde ile meclise gelecek yeni borçlanma paketi.
DEPREMZEDELERE ÖZEL DÜZENLEME
28 Şubat’ta tempolu bir başlangıç yapması planlanan mecliste depremzedeler ile ilgili olarak düzenlemeler yer alıyor. Borç yapılandırma paketinde depremzedeler ile ilgili olarak bir düzenleme var. edinilen bilgilere göre deprem bölgesindeki vatandaşlar veraset ve intikal verdisinden muaf olacak. Bölgedeki işverenler tarafından çalışanlara yapılacak en fazla 50 bin lira nakti yardımlar ise sigorta priminden muaf tutulacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlara araç muayeneleri için ise 8 mayıs’a kadar süre tanınacak. Üstelik ulaştırma bakanlığının da bu süreyi uzatma yetkisi bulunuyor.
YENİ KONULAR DAHİL EDİLDİ
Borç yapılandırma kapsamına alınan konular arasında trafik, askerlik, nüfus, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları da bulunuyor. Ayrıca daha önce hiçbir borç yapılandırma düzenlemesine sokulmayan adli ve idari para cezaları ile öğrenim kredisi borçları ile destekleme prim borçları da düzenlemeye dahil edilebilir