Bankaya emekli akını... Emekliler şubelerde kuyruk oluşturdu! Ödemeler başladı; Başvuru için son tarih duyuruldu! Emekliye resmen gün doğdu. Emekliler için Bankalar çalışmalarını başlattı.
Emeklilerin yüzünü promosyon ödemeleri ile güldürmek isteyen bankalardan teklifler geliyor. Özel ve kamu bankaları emekliler için promosyon ödemelerini ve kredi
destek ödemeleri ile birlikte kampanyalarını duyurdu. Bu bankalardan biri de Yapı Kredi Bankası oldu. Emekliler için yapacağı ödemeyi açıklayan Yapı Kredi Bankasından promosyon ödeme kararı ve detayları...
YAPI KREDİ BANKASINDAN PROMOSYON ÖDEMESİ
Yapı Kredi Bankası müşterileri için nakit promosyon ödemesi yapacak. 3 bin 500 maaşlı kişilere 4 bin 200 TL promosyon ödemesi. 3500 ve 7500 TL arası maaş alan kişiler 4 bin 900 TL promosyon ödemesi, 7500 TL ve 10 bin arasındaki maaşlar için ise 6 bin 300 TL promosyon ödemesi yapılacak. 10 bin TL üstündeki maaşlı müşteriler için ise banka 7 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca banka müşterileri için 28/02/2023 tarihine kadar yapacakları 500 TL harcamanın sonrasında ek olarak 300 TL nakit promosyon ödemesi alacaklar.