YAŞAM
07 Eylül 2022 - 19:28

Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek tek yerden topladı

Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, vatandaşlar tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 19:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek tek yerden topladı


Olay, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale'de Zafer Caddesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarında etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.



Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber olduğu yer almakta. Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları ayrı ayrı yerden topladı. Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş adliyeye sevk edildi
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş adliyeye sevk edildi
Son Haberler
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede...
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden...
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da hız kesmeden devam ediyor!
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi...
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi...
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın...
Aydın'da çiftlik evine tarihi eser kaçakçılığı baskını: 85 tarihi eser ele geçirildi!
Aydın'da çiftlik evine tarihi eser kaçakçılığı baskını: 85 tarihi...