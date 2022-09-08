Bankaya gitmeye gerek kalmadan 3 ay ertelemeli kredi imkanı! Şimdi başvur 90 gün sonra öde

3 ay ertelemeli kredi şartları

Yapı Kredi kendi resmi internet sayfası üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yeni başlattığı kredi kampanyasını duyurdu. 3 aya kadar erteleme fırsatı ile kredi çekmek artık mümkün. Kredi çekeceklerin yoğun ilgi gösterdiği bu kampanya araştırılmaya başlandı. 3 ay ertelemeli kredi şartları nelerdir? İşte detaylar...3 ay ertelemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilir. Kampanyanın yer aldığı ekranda yer alan ''3 aya kadar ertelemeli kredi'' seçeneğinin seçilmesi gerekir. İstenilen kampanyanın seçilmesinin ardından ilk taksitin tarihi değiştirilmediğinde kredinin başlama gününden 120 gün sonra gerçekleşecek şekilde ayarlanır.Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Bankanın kişiye vereceği ön onaylı limitin olması halinde kredi kullanımı o ücret ile kısıtlanmaktadır. Yapı Kredi bankası tarafından kullanılacak kredi limitinin kullanım öncesi tutar düşürülebilir ya da iptal edilebilir. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise https://www.yapikredi.com.tr/kredi/ihtiyac-kredisi/3-ay-ertelemeli-ihtiyac-kredisi bu adres üzerinden ulaşabilir.