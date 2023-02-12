Finans
12 Şubat 2023 - 09:30

Bankaya kredi kartı, kredi borcu olanlar dikkat! Ödemeler o tarihte başlıyor: Az önce duyuru yapıldı

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi. Bankalar borçların 6 ay erteleneceği bilgisini verdi. Deprem felaketinin devamında bankalardan resmi açıklamalar yapılırken borçlu olanların yüzü güldü.

Finans
12 Şubat 2023 - 09:30
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Bankaya kredi kartı, kredi borcu olanlar dikkat! Ödemeler o tarihte başlıyor: Az önce duyuru yapıldı
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Bankalar borcu olan vatandaşlara tolerans gösterirken Türkiye'de yaşanan asırlık felaket olan deprem sonrasında vatandaşlara yardımcı olmak adına çeşitli düzenlemelere imza atıldı. Türkiye Banka Birliği'nden yapılan açıklamaya bakılarak kredi ödemeleri ertelendi.

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KREDİ VE KREDİ KARTI OLANLAR BORCUNU UNUTSUN



Türkiye Bankalar Birliği tarafından kısa süre önce yeni bir açıklama geldi. bankalardan kredi çekmiş ya da kredi kartı borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlanırken 6 ay erteleme fırsatı sağlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde ki depremler sonrasında 10 ilde korkunç yıkımlar yaşanırken birçok kurum ellerinden geldiğince yardımcı olmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği ise güzel haberi verdi. Kredi ve kredi kartı borcu olanların rahatlayabileceği düzenlemeyi harekete geçirdi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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