YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:36

Bankayı dolandıramadan yakalandılar

Kahramanamraş'ta “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” operasyonunda bir bankayı 87 milyon lira dolandırmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:36
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Bankayı dolandıramadan yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 2 kişinin Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir bankada olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin bankada sahte olduğu değerlendirilen resmi evraklar ile kamulaştırma parası adı altında, 87 milyon lira bankayı dolandırmaya çalıştığı belirlendi. İki ayrı adreste yapılan aramada 2 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen birden fazla resmi evrak, 2 adet 7.65 çapında tabanca ile birden fazla tabanca mermisi elde edildi. Olay şüphelilerinden M.T. adliyeye yollandı.

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Haber Editörü
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