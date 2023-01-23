Bankkart 150 TL karne hediyesi veriyor! Anneler babalar dikkat: Bunu yapanlara 150 TL karne hediyesi için yükleniyor!

Ziraat Bankası, giyim ve ayakkabı alımlarına 150 TL kazandıran kampanyasını açıkladı. 31 Ocak'a kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapanların sadece giyim ve aksesuar sektörlerinde alışveriş yapması gerekiyor.
ÖĞRENCİ VELİLERİNE MÜJDE! GİYİM VE AYAKKABI ALIŞVERIŞINE 150 TL HEDİYE EDİLECEK!Bankkart, Bankkart POS cihazından yapacağınız tek seferde 400 TL ve üzeri giyim ve aksesuar alışverişine toplam 150 TL'yi bulan hediye bankkart her seferde 30 TL'dir.
GİYİM VE AYAKKABI HARCAMASINA 150 TL NASIL KAZANILIR?
Ziraat Bankası'nın ödül kampanyasından faydalanmak için katılımcıların, ay sonuna kadar Bankkart mobil uygulamasını veya internet şubesini kullanarak kampanyaya kayıt olmaları gerekmektedir. E-ticaret işlemleri kabul edilmemektedir. Kampanyadan sadece aynı gün içinde yapılan ilk alışveriş geçerli olacaktır. Kampanya aksesuar alımlarında geçerlidir, gıda marketlerinde geçerli değildir. Katılımcıların 150 TL Bankkart lira kazanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılmaları gerekmektedir.