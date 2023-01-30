Bankkart'ı olanın yüzü güldü! 3 gün içinde bunu yapan 150 TL iade edilecek!

Bankaların müşterilerine kolaylık sağlamak için yaptığı kampanyalar son hız devam ederken yeni bir kampanya duyurusu da Ziraat Bankası'ndan geldi. Yeni Bankkart kampanyasına göre müşteriler 150 TL kazanabilecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYASIZiraat Bankası müşterileri için yine bir Bankkart kampanyası paylaştı. Kampanyaya göre yapılacak tek seferde 400 TL ve üstü alışverişlerde 30 TL, toplam 150 TL kazanma şansı olacak. Kampanya 10 Ocak tarihinde başlayacak ve 31 Ocak tarihinde sona erecek. Kampanyaya katılımlar mobil uygulamadan ya da bankkart.com.tr adresinden yapılacak. Ayakkab, giyim ve aksesuar sektöründe Bankkart ile birlikte 400 TL ve üstü her alışveriş için 30 TL, toplam 150 TL Bankkart Lira verilecek. Ziraat Bankası ile anlaşması olan işyerlerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahildir. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil edilmezken aynı gün içinde yapılan işlemlerden ilk yapılan kampanyaya dahil ediliyor. Kazanılan Bankkart Liralar anında hesaplara yansıyacak.
Bankkart Lira kampanyasından faydalanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamak zorunludur. kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemler dahil ediliyor. Kampanya süresinde yapılan taksitli ya da peşin ödemeler de Bankkart Lira kazanmak için geçerli oluyor. Kampanyaya katılan müşteri en fazla 150 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart Ücretsiz kartlar kampanya dahilinde olmayacak. Kampanya katılımı sadece kartın asıl sahibi müşteri tarafından yapılacak. İptal, iade, nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek ve karta para yükleme işlemleri de sayılmıyor. Olası bir durumda yapılan alışverişin iade edilmesiyle birlikte verilen Bankkart Liralar müşteriden geri alınacak. Eğer kart içinde Bankkart Lira bulunmuyorsa bu tutar müşteriye borç olarak yansıyacak.