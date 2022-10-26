Finans
26 Ekim 2022 - 17:39

Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek

Ziraat Bankkart kullanıcıları Cumhuriyet Bayramı kampanyasıyla çifte bayram yapıyor. Hesaplarına toplamda 150 TL Bankkart lira yatırılacak. İşte ayrıntılar.

Finans
26 Ekim 2022 - 17:39
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Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden olan Ziraat Bankası, müşterilerine özel duyurdu kampanyalarla adından söz ettiriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yeni bir kampanya yayınlayan Ziraat Bankası, Bankkart’ı olan müşterilerinin hesabına 150 TL yatırıyor. İşte kampanyaya ilişkin detaylar.

Bankkart’ı olanlara çifte bayram: 150 TL hediye edilecek

Ziraat Bankkart kullanıcıları avantajlı kampanyalardan yararlanmaya devam ediyor. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yayınlanan kampanyaya göre, Cumhuriyet Bayramı’na özel 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

26 Ekim – 6 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, belirtilen süre boyunca Bankkart ile anlaşmalı giyim, kültür sanat, kafe restoran, kitap kırtasiye ve kozmetik sektöründen yapılacak her 1000 TL’lik alışverişlere 50 TL, toplamda 150 TL hediye edilecek.

Bankkart sahibi olan müşterilerin hediye lira avantajından yararlanabilmeleri için en geç 6 Kasım 2022 tarihine kadar Bankkart mobil ya da bankkart.com.tr adresi üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor.

bankkart

11 Kasım’da hesaplara yüklenecek

Bankkart’ın yeni kampanyası ile kazanılan toplam 150 TL bankkart lira, hak sahiplerinin hesabına 11 Kasım 2022 tarihinde yüklenecek. Bir müşterinin kampanyadan kazanabileceği azami Bankkart lira tutarı 150 TL ile sınırlandırılıyor. Bu kampanyaya yalnızca asıl kart sahipleri katılabiliyor. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler ise kampanyaya dahil edilmiyor.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iadesi halinde ise hesaplara yüklenen hediye Bankkart liralar geri alınıyor. Eğer müşterinin Bankkart Kumbarası’nda yeterli tutar bulunmuyorsa hediye edilen tutar bu kez borç olarak hesap özetine yansıtılıyor.

Bankkart kart sahipleri 6 Kasım’a kadar yapacakları cafe, restoran, kırtasiye, ofis malzemeleri kozmetik, giyim, aksesuar, gıda ve sinema sektöründe yapacakları her 1000 TL ve üzeri alışverişleri için 50 TL, toplamda 150 TL bankkart lira kazanacaklar.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için ise müşterilerin mutlaka Bankkart Mobil ya da Bankkart’ın resmi internet sitesi üzerinden ilgili kampanyayı bularak katılım sağlamaları gerekiyor. Eğer kampanyaya katılmadan harcama yaparlarsa bankkart lira kazanma şansları bulunmuyor.

Ziraat Bankası’nın Cumhuriyet Bayramı’na özel 150 TL Bankkart lira kampanyasıyla ilgili detaylı bilgiyi edinmek için Ziraat Bankkart’ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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