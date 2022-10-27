Kredi
27 Ekim 2022 - 21:29

Bankkart'ı olanlara tek tıkla 500 TL yatırılıyor: Başvuru için son 4 gün!

Ziraat Bankkart müşterileri için son çağrı yapıldı. 4 gün içinde başvuru yapanlara 150 TL ve 500 TL hediye ediliyor. İşte kampanya detayları.

Kredi
27 Ekim 2022 - 21:29
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Bankkart'ı olanlara tek tıkla 500 TL yatırılıyor: Başvuru için son 4 gün!
Ziraat Bankkart kullanıcıları için ekim ayının kampanyalarında sona geliniyor. Ay boyunca birbirinden farklı kampanyalar yayınlayan Ziraat Bankası, müşterilerini birçok avantajla buluşturuyor. Ziraat Bankkart’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanya ile müşterilere 500 TL bankkart lira hediye ediliyor. Kampanyanın son tarihine günler kaldı. Bu nedenle bir an önce başvuru yapmak gerekiyor.

Bankkart’ı olanlara 500 TL hediye!

Ziraat Bankası Bankkart kullanıcıları, Bankkart ile yapacakları elektronik eşya alışverişlerinde 500 TL Bankkart lira kazanacak. Kartları ile elektronik eşya sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinin Bankkart POS’undan tek seferde yapacakları 2000 TL ila 9.999 TL arası alışverişlerine 150 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerine 500 TL Bankkart lira kazanacaklar.

Bankkart kullanıcılarının kampanyadan faydalanabilmesi için 17 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında mutlaka katılım sağlamaları gerekiyor. kampanyaya katılım sağlamazlar ise yaptıkları harcamalara Bankkart Lira verilmiyor.

Kampanya ile ilgili önemli bir ayrıntı bulunuyor. Kampanyadan ana faaliyeti elektronik sektörü olmayan e-ticaret ve ana faaliyeti elektronik sektörü olmayan fiziki üye işyerlerinden yapılan elektronik eşya alışverişleri kampanyaya dahil edilmiyor. Bu nedenle Bankkart müşterilerinin elektronik alışverişlerini mutlaka mağazalardan ve faaliyeti elektronik olan e-ticaret siteleri üzerinden yapmaları gerekiyor.

bankkart

Kampanyaya nasıl katılırım?

Ziraat Bankkart 500 TL hediye kampanyasına katılmak oldukça kolay. Cep telefonuna Bankkart Mobil uygulamasını indirenler ya da bankkart.com.tr adresine giriş yaparak ilgili kampanyayı bulanların “ Kampanyaya katıl “ butonuna tıklamaları yeterli olacak. Kampanya şartlarını taşıyan müşterilere kazandıkları Bankkart liralar anında yüklenecek.

Kampanyadan Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler yararlanabilmektedir. Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri ile Bankkart ücretsiz kullanılarak yapılan işlemler kampanya kapsamı dışında kalmaktadır.

Müşterilerin kampanya döneminde aldıkları ürünleri iade ya da iptal etmeleri durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacak. Kişinin hesabında bu tutar bulunmuyorsa, hesap özetine borç olarak yansıtılacak. Kampanyadan asıl kart sahipleri yararlanabiliyor. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterilerinin harcamalarına ekleniyor.

Ziraat Bankası’nın elektronik alışverişlerinde sunmuş olduğu 150 TL ve 500 TL Bankkart Lira hediyesinden yararlanmak için harcama öncesi kampanyaya katılım sağlamak gerekmektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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