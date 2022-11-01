KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 14:33

Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022

Banko asistanları nedir, Banko asistanları ne demek, ne iş yapar, Banko asistanları ne kadar maaş alır? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili detaya sahip olmak ve sorulara yanıt bulmak için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 14:33
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Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Banko asistanları nedir, Banko asistanları ne demek, ne iş yapar, Banko asistanları ne kadar maaş alır? İşte detaylar…

BANKO ASİSTANI NEDİR?

Bankacılığın ana oyuncuları olan banko asistanı, banka çalışanlarının işe alımındaki hızlı büyüme sayesinde bu yıl isimlerini duyurmaya başladı. Peki kim bu banko asistanları?

Banko asistanları, banka gişelerinde hesap açma, kapatma, ödeme talimatı, EFT, para çekme, mevduat, çek ve havale gibi birçok işlemi yapmaya yetkili banka çalışanlarıdır. İş gücü ağırlıklı olarak üniversite mezunlarından oluşmaktadır. Ancak KPSS sonucu olan birçok lise mezunu son zamanlarda banko asistanı olmuştur. Bugün banka müdürleri ve yardımcıları, o zamanlar banko asistanı olarak çalışan kişilerdir. Çeşitli beceri ve terfi testleri ile görevlerine terfi ettiler.

BANKO ASİSTANI MAAŞI 2022

Ziraat Bankası ve Halk Bankası Banko Asistanlığı pozisyonu için en fazla adayın bulunduğu ve çalışmak istediği bankalardır. Maaş imkanları ve çalışma koşulları vatandaşların bu bankaları tercih etmelerinin en büyük nedenidir. Söz konusu bankaların devlet bankası olmaları nedeniyle de tercih edildiğini biliyoruz. Ziraat Bankası'nda stajyere 5.000 TL, gişe memurlarına 5.500-6.000 TL ve gişe yetkililerine 5.750-6.250 TL maaş verilmektedir. Bu tutarlara sigorta ve ek ödemeler dahil değildir.

Bankacılık ve finansla yakından ilgilendiğim için bankalarda en çok gişe memurları ve banka yardımcılarının yorulduğunu ve enerji tükettiğini açıkça söylenebilir. Gün içinde sayısız insanla doğrudan uğraşmak zorunda kalmalarının yanı sıra, yaptıkları şey fiziksel ve zihinsel olarak oldukça zahmetlidir. Banka asistanlığı alım ilanlarında bu mesleği icra eden kişilerden bahsedilmese de kesinlikle sabırlı kişiler olmaları gerekir. Agresif kişilerin uzun süre bu mesleği icra etmesinin çok zor olabilir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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