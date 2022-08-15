Banu Alkan'a dolandırıcı nişanlı şoku!

Türk sinemasının afroditi Banu Alkan, iş insanı olduğunu söylediği Kemal Yıldız ile evlenmeye karar vermiş ve onunla nişanlandığını duyurmuştu. Düğün hazırlıklarına başlayan Banu Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden nişanlısının fotoğraflarını paylaşmıştı.
İkinci baharını yaşamaya hazırlanan Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay, Kemal Yıldız'ın asıl adının Yunus olduğunu, kendisinin evli ve uçan kuşa da borcu olan bir insan olduğunu ileri sürdü.
Banu Alkan'ın dolandırıcı nişanlı şoku!Banu Alkan, iş insanı olduğunu söylediği Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde Onur Akay'ın Kemal Yıldız hakkındaki iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aynı zamanda ses sanatçısı olan ve magazin yazarlığı ile ön planda bulunan Onur Akay, Banu Alkan'ı çok sevdiğini ve asla onun üzülmesini istemediğini söyledi.
Nişanlanlısı Kemal Yıldız'ın Türk asıllı olduğunu fakat asıl adının Yunus olduğunu öğrendiğini anlatan Onur Akay, bu kişinin hem Türkiye'de hem de Hollanda'da hala evli olduğunu ifade etti. Eşinin genç bir bayan olduğunu öğrendiğini aktaran Akay, Banu Alkan'ın aslında uçan kuşa borcu olan bir adama aşık olduğunu söyledi ve ayrıca bir kızı olan bu kişinin yakın çevresinin kızının banka hesabını bile boşalttığını konuştuklarını dile getirdi.