MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 15:45

Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler şok etti! Afrodit Banu Alkan'ın gerçek ismini duyanlar inanamadı

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Banu Alkan gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Bir dönemin popüler ismi Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. Afrodit lakaplı Banu Alkan’ın gerçek ismini duyanlar şok oldu. İşte Afrodit Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler…

MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 15:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler şok etti! Afrodit Banu Alkan’ın gerçek ismini duyanlar inanamadı


Türk sinemasının önde gelen ismi Banu Alkan adından söz ettirmeye devam ediyor. Rol aldığı filmler ve çektiği cesur sahneler ile adından söz ettiren oyuncu, çıkardığı şarkılarla da büyük ses getirdi. Güzelliği ile Afrodit olarak anılan Banu Alkan, son zamanlarda sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya başladı.

1989 yılında son filmini çeken ve ardından uzun süre inzivaya çekilen Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde oynadığı Afrodit filminden sonra Afrodit lakabıyla anılmaya başladı. Çıkardığı şarkılarla da adınsan söz ettirmeyi başaran oyuncu, son zamanlarda sosyal medya üzerinden hayranları ile sıkı bir iletişime geçti. Bununla birlikte Banu Alkan hakkında bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.



Banu Alkan

Banu Alkan kimdir?

Banu Alkan, 1 Nisan 1985 yılında Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde doğdu. Babası marangoz olan Banu Alkan, ailenin 5. Çocuğu olarak dünyaya geldi. 1966 yılında ailesiyle birlikte Balıkesir’in Edremit ilçesine göç eden Alkan’ın gerçek adı ise Remka Rebroyna’dır. İsmi, Hırvatça Yaban Gülü anlamına gelir. Daha sonra ailesiyle birlikte Türk vatandaşı olarak Alkan Soyadını alır ve ismini de değiştirerek Banu yapar.

Banu Alkan1

Daha sonra İstanbul’a taşınan Alkan, Kartal Maltepe Lisesi’ni 2.sınıfta bıraktı. Eğitimine ara verdikten sonra hayali olan mankenliğe başlamaya karar verdi. 16 yaşında LCC kursları ile Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'na katıldı. Birkaç reklam filminde yer alan Alkan, 17 yaşındayken evli bir iş insanı ile aşk yaşamaya başladı. İş insanı Gürbüz Hanif'le 20 yıl süren ilişkileri Hanif’in kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle son buldu.

Banu Alkan2

1989 yılında çektiği son filmi ile gözlerden uzak yaşamaya başlayan Banu Alkan, 1998 yılında çıkardığı Neremi albümü ile yeniden gündeme geldi. Banu Alkan birçok eleştiriye maruz kalsa da Neremi albümü ile uzun süre adından söz ettirmeyi başardı. 2001 yılında Tuzu Kurular dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu, 2005 yılında Kızma Birader dizisinde yer aldı. Sinema kariyerini sonlandıran sanatçı, hala gündemde olmaya devam ediyor.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara böyle karşılık verdi! Hayranları yorum yağmuruna tuttu
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara böyle karşılık verdi! Hayranları yorum yağmuruna tuttu
Son Haberler
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni...
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi...
Selfie çekmek isteyen turist, ayağı kayınca yanardağın içine düştü!
Selfie çekmek isteyen turist, ayağı kayınca yanardağın içine düştü!
ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini Emir Khalilzadeh üstlendi
ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini...
Show TV’nin Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları belli oldu!
Show TV’nin Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları...
Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen izleyicilerin arasına araç daldı! Onlarca kişi yaralandı
Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen...
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara böyle karşılık verdi! Hayranları yorum yağmuruna tuttu
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara...
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da tekne kazası geçiren Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti!
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da...
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman havası şovuyla görenleri şaşkına uğrattı!
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman...
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni...
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem...
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası...
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede...
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal’la düet yapıp kliplerinde oynamıştı
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına...
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel eşi Başak Dizer'e resmen aşkını haykırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel...