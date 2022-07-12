Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler şok etti! Afrodit Banu Alkan’ın gerçek ismini duyanlar inanamadı

Türk sinemasının önde gelen ismi Banu Alkan adından söz ettirmeye devam ediyor. Rol aldığı filmler ve çektiği cesur sahneler ile adından söz ettiren oyuncu, çıkardığı şarkılarla da büyük ses getirdi. Güzelliği ile Afrodit olarak anılan Banu Alkan, son zamanlarda sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya başladı. 1989 yılında son filmini çeken ve ardından uzun süre inzivaya çekilen Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde oynadığı Afrodit filminden sonra Afrodit lakabıyla anılmaya başladı. Çıkardığı şarkılarla da adınsan söz ettirmeyi başaran oyuncu, son zamanlarda sosyal medya üzerinden hayranları ile sıkı bir iletişime geçti. Bununla birlikte Banu Alkan hakkında bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.
Banu Alkan kimdir?Banu Alkan, 1 Nisan 1985 yılında Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde doğdu. Babası marangoz olan Banu Alkan, ailenin 5. Çocuğu olarak dünyaya geldi. 1966 yılında ailesiyle birlikte Balıkesir’in Edremit ilçesine göç eden Alkan’ın gerçek adı ise Remka Rebroyna’dır. İsmi, Hırvatça Yaban Gülü anlamına gelir. Daha sonra ailesiyle birlikte Türk vatandaşı olarak Alkan Soyadını alır ve ismini de değiştirerek Banu yapar.
Daha sonra İstanbul’a taşınan Alkan, Kartal Maltepe Lisesi’ni 2.sınıfta bıraktı. Eğitimine ara verdikten sonra hayali olan mankenliğe başlamaya karar verdi. 16 yaşında LCC kursları ile Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'na katıldı. Birkaç reklam filminde yer alan Alkan, 17 yaşındayken evli bir iş insanı ile aşk yaşamaya başladı. İş insanı Gürbüz Hanif'le 20 yıl süren ilişkileri Hanif’in kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle son buldu.
1989 yılında çektiği son filmi ile gözlerden uzak yaşamaya başlayan Banu Alkan, 1998 yılında çıkardığı Neremi albümü ile yeniden gündeme geldi. Banu Alkan birçok eleştiriye maruz kalsa da Neremi albümü ile uzun süre adından söz ettirmeyi başardı. 2001 yılında Tuzu Kurular dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu, 2005 yılında Kızma Birader dizisinde yer aldı. Sinema kariyerini sonlandıran sanatçı, hala gündemde olmaya devam ediyor.