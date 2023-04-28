Banyodaki fayans araları kararıyorsa çözümü basit! Tek malzemeyle bembeyaz olacak







Yöntem 1: Tuz ve Sirke







Yöntem 2: Sirke ve Karbonat

Sirke ve karbonatı derin bir kapta karıştırın, ardından solüsyonu fayansların arasına dökün ve on dakika bekletin. Sirke ve karbonat harçla temas ettikçe kirin köpürdüğünü göreceksiniz. 10 dakika sonra harcı bir fırça ile fırçalayın, ardından fayansları temiz su ile durulayın.



Yöntem 3: Beyaz Sirke





Yöntem 4: Limon Suyu

Fayans derzleri zamanla kirlenip, renksizleşebilir. Ancak düzenli ve doğru temizlik ile bu sorun kolaylıkla giderilebilir.Fayans derzlerindeki kiri temizlemek için tuz ve elma sirkesini derin bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Bir diş fırçasını solüsyona batırın ve fayansların arasını fırçalamak için kullanın. Harcı bir fırça ile fırçalamadan ve su ile durulamadan önce solüsyonu 5 dakika bekletin.Sirke ve suyu derin bir kapta karıştırın ve solüsyonu fayanslar arasındaki derzlere dökün. Kirin derzden akmaya başladığını gözlemlerken 15 dakika bekletin. Daha sonra, fayansları temiz suyla durulamadan önce harcı fırçalamak için bir fırça kullanın.

Limon suyunu ısıtın ve bir sprey şişesine aktarın. Çözeltiyi fayansların üzerine püskürtün ve on dakika bekletin. Limon suyundaki asitler bekleme süresi boyunca kirin kabarmasına ve köpürmesine neden olacaktır. On dakika sonra fayansları nemli bir bezle silin ve temiz suyla durulayın. Sirke, 2-3 pH değeri nedeniyle tuvalet, banyo ve mutfaklar için mükemmel bir temizlik maddesi olsa da, bazı mobilya ve ürünler için zararlı olabilir. Örneğin sirke, asidik özellikleri nedeniyle koltuk yüzeyleri, parke, mutfak ve banyo armatürleri gibi yüzeylere zarar verebilir. Bu nedenle temizlik sırasında sirkeyi bu tür yüzeylerden uzak tutmak, yüzeylere zarar vermemek için çok önemli.





Sirke ile Temizlemekten Kaçınmanız Gereken 5 Yer

Sirkenin asidik özellikleri nedeniyle bazı ev eşyalarını temizlemek için kullanılmamalı. Özellikle aşağıdaki 5 yer asla sirke ile temizlenmemeli.Sirkenin içindeki asit, doğal taşlarla uzun süre temas ettiğinde çürüklere neden olabilir. Bu nedenle, sirke korozyona neden olabileceğinden mermer üzerinde kullanılması önerilmez.Sirke gibi asidik malzemeler doğal taşlara zarar verebilir ve zamanla onları aşındırabilir. Bunun yerine, bu tür yüzeyleri sıcak su, kül suyu ve Arap sabunu ile temizlemek daha iyidir.Birçok sosyal medya kullanıcısının ütülerini sirke ile temizlediği görülüyor ancak bu tavsiye edilmez. Sirke, doğası gereği ütülere zarar verebilir. Bunun yerine, kullanım kılavuzuna bakılmalı ve sirke ütüyü bozabileceğinden üreticinin temizlik talimatları izlenmelidir.Sirke ahşap mobilyaların verniğini kaldırarak soluk görünmelerine neden olur. Bu nedenle ahşap mobilyaları temizlemek için ahşap temizleyici ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.Sirke çeliğin kararmasına neden olabilir. Bu nedenle çelik bıçakların sirkeden uzak tutulması tavsiye edilir. Uzmanlar çelik bıçakların karbonat ve limon karışımı ile temizlenmesini önermektedir.