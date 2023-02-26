Banyodan sonra sakın bunu yapmayın! Öyle bir zararı var ki: Nedenini öğrenince şok olacaksınız







ENFEKSİYON RİSKİ ARTAR







Saç kurumanın saçları matlaştırdığı ve kuruttuğunu düşünenlerin bildiği yanlışı düzeltme için haberimizde bu konuya yer verdik. Herkes banyo sonrasında saçların kurutulmasını zararlı olarak görse de tam tersi olduğu incelendi. Saç kurutmaya üşenen ve ıslak saçlar uyuyan insanlar bu durumun ne kadar sağlıksız olduğunu henüz bilmiyor. İşte, ıslak saça yapılmaması gereken o zararlar haberimizde.Islak saç ile yatmanın neden olduğu sorunların başında oluşabilecek enfeksiyon riski bulunuyor. Kafa derisi saçkıran, genellikle kafa derinizi kaşındıran, pullu hale getiren bir mantar enfeksiyonunun neden olduğu bir döküntünün yaşanması olası bir durumdur.Sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan bir videoyu izleyen kullanıcıların fikirlerini paylaşırken bu bilgiye karşılık olarak ''Saçlarımız uyuduğumuzu nereden biliyor?'' yorumunda bulundu. Buna karşılık olarak farklı bir sosyal medya kullanıcısı ise saçını yıkadıktan sonra mikrofiber sargımı çok uzun süre kafamda tutardım. Bu alışkanlığının kafa derisi mantar enfeksiyonuna neden olduğunu bilmiyordum ifadelerini kullandı.