MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 03:43

Baran Tınaz'dan 'darp' açıklaması

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile ilişkisini bitiren işletmeci Baran Tınaz, basın mensuplarına konuştu.

MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 03:43
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Baran Tınaz'dan 'darp' açıklaması


    "Kız arkadaşına şiddet uyguladı" iddiası ile gündemde olan Tınaz, kendisinin Deren'in kız kardeşi Derin'in erkek arkadaşı ile karıştırıldığını belirtti. Darp gibi bir olayın söz konusu olmadığını, ilişkilerini ortak bir karar ile sonlandırdıklarını açıklayan Tınaz, tanıklar iddiasına ilişkin de "açıklasınlar o zaman, ben zan altında bırakılıyorum." dedi.

 Darp



     Baran Tınaz, birlikteliklerinin kıskançlık yüzünden bittiğini soran gazetecilere, kıskançlığın her birliktelikte olduğunu ancak kendilerinin arkadaşça anlaşarak ayrıldığını ifade etti.

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