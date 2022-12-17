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17 Aralık 2022 - 23:13

Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun akıbetinde son durum...

İspanya basınında çıkan haberlere göre Barcelona'lı yıldızın transferi iyice yılan hikâyesine döndü. Katalanlar bir türlü Hollandalı futbolcu ile yollarını ayıramıyor.

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17 Aralık 2022 - 23:13
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Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun akıbetinde son durum...


Barcelona, bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Amatör şublerinde kesintiye giden ekip, futbolda da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor ancak şu ana kadar çok da başarılı olduklarını söyleyemeyiz.

 



Büyük bir ekonomik çıkmazın içinde olan Barcelona, kulübün en büyük efsanelerinden Lionel Messi'ye 2021 yazında veda etmişti. Ancak kulübün yıllardır izlediği transfer politikası bütün çevrelerce yerden yere vuruluyor. Zira son dönemde Danimarkalı futbolcu Martin Braithwaite dahi Barcelona forması giydi.

 

Geçtiğimiz sezon ortasında Xavi'yi teknik direktörlük koltuğuna oturtan Barcelona, hocanın eline düzgün bir oyuncu ekibi vermeyi başardı. Fakat kadroyu revize edebildi mi, işte orada büyük bir soru işareti var. Tüm yaz boyunca Manchester United'ın peşinden koştuğu Frenkie De Jong hâlâ İspanyol kulübünün sözleşmeli futbolcusu. Barcelona'nın bir türlü gönderemediği bir oyuncu daha var. O da tıpkı Frenkie De Jong gibi Hollanda pasaportlu. Galatasaray ile de adın anılan Memphis Depay'ın geleceği büyük merak konusu. Ancak tek bir gerçek var ki; Depay, Barcelona'dan istenmeyen adam.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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