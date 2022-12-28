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28 Aralık 2022 - 14:28

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e tarihi bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim Kylian Mbappe

Şampiyonlar Ligi'ne üst üste ikinci kez grup aşamasında veda eden Barcelona, Messi'nin ayrılmasıyla birlikte Real Madrid ile aralarındaki rekabette geriye düşmüştü. Ancak Katalan ekibinin aşağıda kalmaya hiç niyeti yok. İspanya basına bu sabah düşen haberler, İspanya'da deprem etkisi yarattı. Barcelona gözünü olayların adamı Mbappe'ye dikti.

SPOR
28 Aralık 2022 - 14:28
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Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e tarihi bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim Kylian Mbappe


Şampiyonlar Ligi'ne üst üste ikinci kez grup aşamasında veda eden Barcelona, Messi'nin ayrılmasıyla birlikte Real Madrid ile aralarındaki rekabette geriye düşmüştü. Ancak Katalan ekibinin aşağıda kalmaya hiç niyeti yok. İspanya basına bu sabah düşen haberler, İspanya'da deprem etkisi yarattı. Barcelona gözünü olayların adamı Mbappe'ye dikti. 

Kylian Mbappe, 2021 yazında takıma katılan oyuncular sonrası ilginin odağı olmaktan çıkmıştı. Herkes, Messi'yi seviyor, onun formalarını alıyordu. Mbappe artık ikinci, belki de Neymar'ın da arkasında üçüncü oyuncuydu. Çocukluğundan beri Real Madrid'i desteklediğini herkes biliyordu. Real Madrid'in eli de bu kadar güçlüyken atağa kalktılar. Mbappe'nin mutsuzluğu günler geçtikçe artıyor ve Paris'teki günlerinin bitmesi bekleniyordu.



Olayların adamı, sezon sonunda şok bir kararla Paris ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Paris ona resmen kulübün anahtarlarını verdi. Teknik direktör değişti. Transferler yapıldı. Mbappe'nin evde yaptığı hesap çarşıda tutmadı çünkü eski Barcelona'lılar sezona fırtına gibi girdi.

Dünya Kupası arifesinde Neymar ve Messi şov yapıyordu. Mbappe'nin sahadaki tavırları ve son olarak yaptığı küstahlıklar bardağı taşıran son damla oldu. Artık herkes ondan nefret ediyordu. Süperstar yakıştırmaları yerini nefret objesine bırakmıştı. Mbappe

Dünya Kupası'nda yeniden artı puan topladı!

Mbappe'nin yardımına Dünya Kupası yetişti. Fransa Milli Takımı, onun konfor alanıydı. Kendini rahat hissediyordu. Ve yıldızı yeniden parladı. Kupayı finalde kaybettiler ama Mbappe artı puanları topladı.

Yakın gelecekte Barcelona'ya imza atar mı bilinmez ama dünyayı yerinden oynatacağı çok net.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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