Barcelona hangi isimler için teklif bekliyor? Xavi Hernandez 5 futbolcusundan vazgeçti!

Yaz kampında olan İspanya'nın dev kulüplerinden Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez önümüzdeki sezona daha iddialı bir giriş yapmak istediklerini söyledi. Xavi Hernandez bu hedef doğrultusunda 5 futbolcusu için transfer teklifi beklediğini söyledi. Transfer teklifi beklenen oyuncular ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Barcelona kadro değişimiİspanya devlerinden olan ancak son senelerde düşüş yaşadığı gözlemlenen dev kulüplerden Barcelona'nın kadro değişimine gittiği bilgisi öğrenildi. Eski direktör Koeman görevini geçtiğimiz sezonda Xavi Hernandez'e devretmişti ve Hernandez eski Barcelona'yı geri getirmeyi hedeflediğini söylemişti. La liga sezonunda ikinci olan ekip önümüzdeki sezona çok daha iddialı bir giriş yapabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Günümüzde ise Raphinha, Lewandowski, Kessie ve Christensen transferlerinin resmi olarak gerçekleştiği duyuruldu.
Daha iddialı bir kadro hedefiyle yola çıkan kulübün çıkardığı raporlar doğrultusunda ise beş adet oyuncusunun gözden çıkarıldığı da öğrenildi. Barcelona'dan ayrılması istenen oyuncular şu şekilde; Martin Braithwaite, Neto, Oscar Mingueza, Riqui Puig. Lewandowski transferi tamamlandıktan sonra ise Braithwaite'in kadrodan çıkacağı da tahminler arasında. Kaleci Neto ise kadrodan ayrılırsa Galatasaray'da kiralık olarak sezonu tamamlayan Ignacio Pena'nın takıma dahil edilmesi bekleniyor.