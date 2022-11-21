Barcelona Teknik Direktörü Xavi Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda fark yaratacağını söyledi











Xavi Messi hakkında konuştu







Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in sergileyeceği performans merakla beklenirken gözler Lionel Messi'nin nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi.Son Dünya Kupası olması beklenen Lionel Messi'nin kupa hasretine son vermek için büyük bir uğraş gösterdiği bilinirken, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.Katar'da uzunca bir süre görev yapan Barcelonalı Xavi Hernandez, Messi hakkında yaptığı açıklamalarda; 'Lionel Messi tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Onun son derece motive olduğunu görebiliyorum. Messi son Dünya Kupası'na gidiyor olabilir o yüzden de bambaşka bir anlam taşıyor onun için. Bence Lionel futbol tarihinin en iyi oyuncusu, Dünya Kupası'nı kazanamasa bile benim bu fikrim değişmeyecek. Tam anlamıyla hazır olan Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla büyük bir fark yaratacağına inanıyorum. ' ifadelerini kullandı.