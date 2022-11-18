Film
18 Kasım 2022 - 10:22

Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

Bu hafta vizyona girecek olan Barış Akarsu filmiyle ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Barış Akarsu film konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte, Barış Akarsu Merhaba filmiyle ilgili merak edilenler...

Film
18 Kasım 2022 - 10:22
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Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Bugün beyaz perdede seyirciyle buluşacak Barış Akarsu "Merhaba" filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı film şimdiden gişe rekoru kırmaya aday.

Fikri Harika Production ile Aytaç Medya imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu ve Can Anar'la senaryosunu kaleme aldığı filmin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada yer alıyor.

 BARIŞ AKARSU FİLMİ

BARIŞ AKARSU FİLMİ OYUNCU KADROSU

İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

Almila Ada - Zeynep

Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

Şafak Pekdemir

Metin Coşkun

Burak Satıbol

Aslıhan Kapanşahin

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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