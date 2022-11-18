Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler

BARIŞ AKARSU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Bugün beyaz perdede seyirciyle buluşacak Barış Akarsu "Merhaba" filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı film şimdiden gişe rekoru kırmaya aday. Fikri Harika Production ile Aytaç Medya imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu ve Can Anar'la senaryosunu kaleme aldığı filmin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada yer alıyor.İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu Almila Ada - Zeynep Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu Şafak Pekdemir Metin Coşkun Burak Satıbol Aslıhan Kapanşahin