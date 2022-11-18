Bugün beyaz perdede seyirciyle buluşacak Barış Akarsu "Merhaba" filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı film şimdiden gişe rekoru kırmaya aday. Fikri Harika Production ile Aytaç Medya imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu ve Can Anar'la senaryosunu kaleme aldığı filmin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada yer alıyor.
Film
18 Kasım 2022 - 10:22
Barış Akarsu Merhaba oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
Bu hafta vizyona girecek olan Barış Akarsu filmiyle ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Barış Akarsu film konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte, Barış Akarsu Merhaba filmiyle ilgili merak edilenler...
Film
18 Kasım 2022 - 10:22
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