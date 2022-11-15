MEDYA
15 Kasım 2022 - 12:14

Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı

Merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema ekranlarına yansıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcı anısına çekilen Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım tarihinde seyirciyle buluşacak. Filmde, Akarsu'nun tamamlayamadan hayatını kaybettiği şarkısı başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın sesinden filmde dinlenecek. Peki, Barış Akarsu'nun tamamlayamadığı şarkısı hangisidir? İşte, çok merak edilen o şarkıyla ilgili detaylar...

MEDYA
15 Kasım 2022 - 12:14
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Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu Merhaba film şarkısı


Hayallerine çok erken veda etmek zorunda kalan sevilen rock şarkıcısı Barış Akarsu, 2007'de yaşadığı trafik kazasından sonra hayatını kaybetti. Ani ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan şarkıcının hayatı yıllar sona film oldu.

BARIŞ AKARSU'NUN TAMAMLAYAMADIĞI ŞARKI HANGİSİDİR?

Barış Akarsu'nun tamamlayamadan hayattan ayrıldığı şarkısı filminde ortaya çıkıyor. Filmde, Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz kimsenin bilmediği o şarkıcı filmde seslendirdi. 'Merhaba' isimli şarkıdan elde edilecek gelirin, merhum şarkıcının hayattayken desteklediği LÖSEV'e bağışlanmasına karar verildi.

BARIŞ AKARSU HANGİ TARİHTE ÖLDÜ?



Barış Akarsu 28'inci yaşına girdiği 29 Haziran 2007 Cuma günü, saat 22:30'da, Muğla Bodrum'a 5 kilometrelik mesafede bulunan Torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonucu kalbi duran şarkıcı müdahaleler sonucunda tekrar hayata döndürüldü. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akarsu, beş günlük tedavi sonrasında 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10'da hayatını kaybetti. Yaşanan kazada araçtaki 24 yaşındaki Zeynep Koçak ile 37 yaşında Nalan Kahraman da hayatlarını kaybetti.

 barış akarsu

Gençliğinin baharında vefat eden genç şarkıcı, Amasra'da toprağa verildi.

Tankut Öktem, Akarsu'nun anısına heykelini yaptı. Heykel, 4 Temmuz 2008 tarihinde Birinci Barış Akarsu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasra'ya dikilmiştir. Vefatının ilk yılında kazanın gerçekleştiği kavşak, "Barış Kavşağı" ismiyli değiştirildi. Ölüm kavşağı denilen noktadaki kusurların giderilmesi amacıyla 2009 Aralık'ta başlatılan çalışmalar 2012'de tamamlandıktan sonra kavşak kullanıma açılmıştır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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