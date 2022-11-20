MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 20:51

Barış Arduç'tan kızı Asya ile ilk kare! Babası paylaştı, sosyal medya nazar boncuğu yağmuruna tuttu

Ünlü oyuncu Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bebeği Asya sosyal medyada gündem oldu. Barış Arduç'un paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 20:51
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Barış Arduç'tan kızı Asya ile ilk kare! Babası paylaştı, sosyal medya nazar boncuğu yağmuruna tuttu


Ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikte rol aldıkları Deliha filminde tanışmış ve uzun süre birliktelik yaşamıştı. Çift uzun süren sevgililik sürecinden sonra 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazinden uzak bir evlilik yaşayan çiftin 2 ay önce kızları oldu.

İlk kez kızıyla fotoğrafını paylaştı

Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Barış Arduç, şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. Gupse Özay ise anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.



Eylül ayında ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, kızlarına Jan Asya ismini verdi. Bebekleriyle ilk fotoğraflarını doğumdan saniyeler sonra paylaşmışlardı. Ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı Asya ile bir fotoğrafını daha yayımladı.

Bebeğinin yüzünü göstermeyen Arduç, bebek arabasıyla ormanlık alanda çekilen pozunu paylaştı. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafa Sarp Apak, Can Bonomo, Arda Türkmen ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler yorum yaptı.

barış arduç

Ünlü çiftin kızları Asya’nın kime benzediği ise merak konusu oldu. Uzun süren birlikteliklerini evliliğe taşıyan çiftten hamilelik haberi gelmesi herkesi şaşırtmıştı. Kısa süre sonra anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, magazin basınından uzakta mutlu bir evlilik geçiriyor.

Barış Arduç, Gupse Özay’ın kaleme aldığı ve başrol olduğu Deliha filminde rol almıştı. Deliha’da Barış Arduç’un karakterine aşık olan genç bir kızı canlandıran Gupse Özay, bu aşkı gerçeğe taşımıştı. Film yayınlandıktan kısa süre sonra çiftin beraber oldukları öğrenilerek hayranlarını şaşkına çevirmişlerdi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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