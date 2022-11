Barış Çakmak’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

BARIŞ ÇAKMAK KİMDİR? Barış Çakmak. 5 Temmuz 1979'da Gelibolu'da doğdu. Oyuncu kendini birçok pek çok alanda geliştirmiştir. Her zaman sinema ve tiyatro ile ilgilendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antik Yunanca ve Antik Çağ Bölümü'nde klasik filoloji okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun oldu. 2002'den beri hayatı değişti. Hızla televizyon dünyasına girdi ve televizyon dizilerinde ve filmlerde rol aldı. Oyunculuk deneyimi kazandı. 2015 yılından Küçük Gelin dizisinde Azad karakterini canlandırmıştır. ROL ALDIĞI DİZİLER 2002 Kuzenlerim 2002 Zerda 2003 Kırık Ayna 2004 Büyük Buluşma 2005 Beşinci Boyut 2006 Yağmurdan Sonra 2006 Gülpare 2007 Fikrimin İnce Gülü 2009 Kırık Kalpler-Ritmini Arayan Kalpler 2009 Doludizgin Yıllar 2009 – 2011 Hanımın Çiftliği 2011 – 2012 Mavi Kelebekler 2002 Gönderilmemiş Mektuplar 2007 Kör Aşık 2008 İncir Çekirdeği 2010 Mordkommission Istanbul 2010 The Death of Tennessee Williams YER ALDIĞI TİYATROLAR 2006 – 2008 Ayıp Ettik 2001 Tekrar Çal Sam 2008 My Name Is Red