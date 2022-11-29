Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı! Böyle bir güzellik daha yok!







Yeni sevgilisi güzelliği ile büyüledi







Survivor 2020 ve 2022 sezonlarında yarışarak şöhrete kavuşan oyuncu Barış Murat Yağcı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Survivor’da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile çalkantılı aşkından sonra ünlü bir modelle ilişkiye başlayan Barış, o ilişkisini de sonlandırmıştı. Ünlü isim şimdi ünlü bir girişimci ile birlikte. Survivor’da iki sezon yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Barış Murat Yağcı, yarışmacı Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme oturmuştu. Evlilik teklifinin ardından bir anda ayrılan çift Survivor 2022 sezonuna da damga vurmuştu.Barış Murat Yağcı’nın aşk defteri oldukça kabarık. Ünlü bir modelle sevgili olan isim ayrılık kararının ardından şimdi de ünlü bir girişimciyle aşk yaşamaya başladı. Survivor 2022’de psikolojik olarak zor günler geçiren Barış, şampiyonluğu da elden kaçırmıştı.İddialara göre Barış Murat Yağcı şimdilerde Rus asıllı Kamilla Ziganshina ile yeni bir aşka yelken açtı. Instagram’da 30 bin takipçisi bulunan Kamlla Ziganshina girişimcilik ile uğraşıyor. Ünlü girişimci yeni sevgilisi Barış Murat Yağcı ile sosyal medya hesabından sık sık aşk dolu paylaşımlar yapıyor.Öte yandan Barış Murat Yağcı, Survivor 2022 sezonunda eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ve onun yeni sevgilisi Ogeday Girişken ile birlikte yarışmak zorunda kalmıştı. Adada zor günler geçiren Barış, performans düşüklüğü yaşamış ve adeta psikolojik savaş vermişti.Ünlü isim şimdilerde Rus sevgilisiyle aşk dolu günler geçiriyor.