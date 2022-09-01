Bariyere Çarpan Kamyonetteki 2 Kişi Yaralandı













Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza Safranbolu-Karabük karayolu Kireç Kuyu yakınlarında oldu. Berkay D. yönetimindeki 78 ABC 126 plakasına sahip kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sonra durabilen kamyonetteki sürücü ile yolcu olarak bulunan Samet D. yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.