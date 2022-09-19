YAŞAM
19 Eylül 2022 - 10:10

Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı!

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerle saplandı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 10:10
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Bariyerlere çarpan tırdan burnu bile kanamadan çıktı!


Kaza, Gölcük ilçesi Donma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikameti yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 55 ALM 93 plakasına sahip tır, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle tırın delilen karterinden yola yağ döküldü. Kayganlaşan yolda ekipler önlem aldı. Tır saplandığı yerden 1 saate yakın uğraşların ardından kurtarılırken, trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı



Enes Azmak

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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