‘Barokko Adası’ satışa çıktı













Dünyanın dört bir yanından insanlar, adanın kent hayatından uzak oluşunun cazibesine kapılmış durumda...İskoçya ve İngiltere civarında yer alan Barokko adası, minimum 150 bin sterlinden satışa çıktı. Yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki ada neredeyse tamamen ıssız ve üzerinde bina da yer almıyor. Adayı satın alacak kişi güzel bir plaj ve bozulmamış bir doğal ortamın da sahibi olacak. Fakat adanın sahibi ada üzerine bina inşa edemeyecek. Çünkü Barokko adası"ulusal olarak önemli doğal alanlar" sınıfında yer alıyor. Bu alanlarda imar katı sınırlandırılmış durumda. Adaya ulaşım ise biraz zor. Gelgitin düşük olduğu zamanlarda yürüyerek gidilebilen adaya, normal zamanlarda tekneyle ulaşılabiliyor. Şu ana kadar ise 50'den fazla kişi adayı satın almak için başvuruda bulundu. En yüksek fiyatı veren kişi adanın sahibi olacak.