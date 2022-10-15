Bartın Amasra maden ocağında grizu patlaması! Ölü ve yaralılar var! Ekipler ve Bakanlar bölgeye akın etti







BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ







SÜLEYMAN SOYLU: 14 CAN KAYBIMIZ VAR, 3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

FATİH DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI





Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Enstitüsü Amasra Enstitüsü'nün faaliyetini gösterdiği yeraltı maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra tesisindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması saat 18.15'te gerçekleşti. Olay yerine kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulunmak için hemen yola çıktı. . İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken Bakan Fatih Dönmez, patlamanın grizu patlaması olduğunu açıkladı.Grizu patlaması haberi sonrasında hemen bölgeye hareket eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı. Diğer illerden gelen ekiplerle yerel ekiplerin canla başla kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bir kısmı patlamadan sonra üst kata çıktı. Bir kısmını kurtarıldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." diye konuştu.7 işçinin hastaneye nakli sonrası aralarında 3'ünün durumlarının ağır olmasından dolayı yoğun bakıma alındığı bilgisini paylaşan Bakan Soylu, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği yanık teşhisi olan işçilerin bir kısmının İstanbul'a intikalinin gerçekleştiğini aktardı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamasında saat 16-24 vardiyası sırasında meydana gelen patlamanın sonrasında yapılan ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde bir görüşlerin olduğunu söyledi. Fayton adı verilen mini raylı sistem galerilerinin bir kısmına ulaştığını ve tüm kurtarma ekiplerinin görev başında herhangi eksikliğin olmadığını kaydetti. Bakan Dönmez, ekiplerin sürekli koordinasyon içinde olduğunu da sözlerine ekledi.