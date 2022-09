Bartın'da 167 Bin Yardımcı Kaynak Kitap Öğrencilere Ücretsiz Dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni eğitim öğretim yılında okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da para ödemeden öğrencilere dağıtılacağının müjdesini vermesinin ardından Bartın'da 260 bin ders kitabının yanında 167 bin adet yardımcı kaynak kitap öğrenciler için okul sıralarındaki yerini aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni dönemde okullarda ders kitaplarına ayrı olarak yardımcı kaynakların da para ödemeden dağıtılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından okulların açılmasına sayılı ramak kala ders kitapları gibi ücretsiz dağıtılacak olan yardımcı kaynak kitaplarda okul sıralarındaki yerlerini aldı.Bartın'da 160 okulda ücretsiz dağıtılan 260 bin ücretsiz ders kitabı ile birlikte yine para ödemeden dağıtılacak 167 bin adet yardımcı kaynak kitapta öğrencilerin kullanımına hazır halde sıralara yerleştirildi.Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar Bartın'da 160 okulda 260 bin ücretsiz ders kitabı ile birlikte 167 bin adet yardımcı kaynak kitabın öğrencilerin kullanımına hazır halde olduğunu ifade ederek, “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasına pek nadir bir zaman kaldı. Pazartesi günü itibarıyla 1'inci sınıf öğrencilerimiz uyum haftası etkinliklerinde okullarımıza gelecekler. Bizde Bartın'da tüm hazırlıklarımızı her anlamda çalışarak yaptık. Ücretsiz ders kitaplarımız Bakanlığımızın yıllardır yürüttüğü bir proje. Bartın'da an itibariyle 160 okulda 260 bin ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında hazır. Ayrıca bu sene ilk kez ücretsiz ders kitaplarıyla beraber Bartın'ımızda 167 bin adet yardımcı kaynak kitapta öğrencilerimizin sıralarında hazır. Ben bu açıdan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.Bartın'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüm hazırlıkların eksiksiz bir şekilde yapıldığını dile getirerek açıklamasını sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Acar, “Bartın'ımızda 160 okulumuzda, 29 bin 384 öğrencimize 1803 derslikte 2342 öğretmenimizle İnşallah hizmet edeceğiz. Bartın'ımızda öğretmen açığımız yok. Çok şükürler olsun ki öğretmen fazlalığımız var. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Küçük onarımlarımız ve büyük onarımlarımız bitti. an itibariyle içinde bulunduğumuz okul Köksal Toptan Anadolu Lisemiz. 6 ay önce deprem güçlendirmesine alınmıştı. an itibariyle her şeyiyle eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Bize teslim edildi ve Pazartesi eğitim-öğretime başlayacak. Bartın'da eğitim-öğretime eksiksiz başlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.