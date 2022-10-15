GÜNDEM
15 Ekim 2022 - 11:02

Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi! Grizu patlaması olabilir diyen Sayıştay raporuna kurumdan 'Dezenformasyon' açıklaması!

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında dün akşam saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 28 işçi hayatını kaybederken yaralı 11 işçinin tedavileri devam ediyor. Maden ocağında mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları sürerken, 3 yıl önce giruzu patlamasının olabileceği öngörüsünü suna Sayıştay rapor hakkında kurumdan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar..

GÜNDEM
15 Ekim 2022 - 11:02
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Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi! Grizu patlaması olabilir diyen Sayıştay raporuna kurumdan 'Dezenformasyon' açıklaması!


Bartın'da Türkiye Kömür Enstitüsü'nün (TTK) Amasra regülatörüne bağlı madende saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda bir patlama gerçekleşti. Patlamanın meydana geldiği bölgeye şehir merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans ve 1 acil durum aracıyla birlikte toplam 149 kişi sevk edildi.

CAN KAYBI SAYISI 28'E YÜKSELDİ!

Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre; giruzu patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Altısı İstanbul'da, beşi Bartın'da olmak üzere 11 yaralının da tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.



Maden ocağının içinde mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları son hızıyla devam ederken, basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen işçilerin bulundukları yerler ile ilgili bilgilerinin olduğunu söyledi.

SAYIŞTAY'IN 'GRİZU RAPORU'

Felaketin meydana geldiği Bartın'da 28 kişinin hayatını kaybettiği grizu patlaması tüm Türkiye'yi yasa boğarken Sayıştay'ın 2019 tarihli bir raporunda 'grizu patlaması riski' öngörüsünün olduğu ifade edildi.

Sayıştay’ın 'grizu raporu'

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK, Sayıştay'ın 2019 yılında yazdığı rapor iddialarını yalanladı ve kıamuoyunda dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi aynı zamanda dezenformasyon içerdiği belirtildi. Kurum'dan Sayıştay Raporu'nda yer alan iddialara ilişkin şu yorumlar yapıldı:

"2019 yılında yayınlanan bir Sayıştay raporuna istinaden yayınlanan haberlerde, faal olan tüm gemilerde gaz seviyelerinin yüksek olduğunu söylenmektedir. Söz konusu haberde, kömürdeki metan gazı hakkında yapılan yorumlarda ise dile getirilen 'Çalışılan ortamın havasında yüksek metan gazı tespit edildi' ifadesi ise tamamiyle yanlıştır. Kömürde yüksek fırın havalandırması ve metan gazı ayrı konulardır. Bu nedenle, bu durum işgücü korumasını etkilemez.

Üretim ise tüm ev operasyonlarımızda madencilik ve iş güvenliği yönetmeliklerine sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmektedir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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