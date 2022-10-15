Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi! Grizu patlaması olabilir diyen Sayıştay raporuna kurumdan 'Dezenformasyon' açıklaması!







CAN KAYBI SAYISI 28'E YÜKSELDİ!











SAYIŞTAY'IN 'GRİZU RAPORU'

Bartın'da Türkiye Kömür Enstitüsü'nün (TTK) Amasra regülatörüne bağlı madende saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda bir patlama gerçekleşti. Patlamanın meydana geldiği bölgeye şehir merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans ve 1 acil durum aracıyla birlikte toplam 149 kişi sevk edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre; giruzu patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Altısı İstanbul'da, beşi Bartın'da olmak üzere 11 yaralının da tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.Maden ocağının içinde mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları son hızıyla devam ederken, basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen işçilerin bulundukları yerler ile ilgili bilgilerinin olduğunu söyledi.Felaketin meydana geldiği Bartın'da 28 kişinin hayatını kaybettiği grizu patlaması tüm Türkiye'yi yasa boğarken Sayıştay'ın 2019 tarihli bir raporunda 'grizu patlaması riski' öngörüsünün olduğu ifade edildi.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK, Sayıştay'ın 2019 yılında yazdığı rapor iddialarını yalanladı ve kıamuoyunda dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi aynı zamanda dezenformasyon içerdiği belirtildi. Kurum'dan Sayıştay Raporu'nda yer alan iddialara ilişkin şu yorumlar yapıldı: "2019 yılında yayınlanan bir Sayıştay raporuna istinaden yayınlanan haberlerde, faal olan tüm gemilerde gaz seviyelerinin yüksek olduğunu söylenmektedir. Söz konusu haberde, kömürdeki metan gazı hakkında yapılan yorumlarda ise dile getirilen 'Çalışılan ortamın havasında yüksek metan gazı tespit edildi' ifadesi ise tamamiyle yanlıştır. Kömürde yüksek fırın havalandırması ve metan gazı ayrı konulardır. Bu nedenle, bu durum işgücü korumasını etkilemez. Üretim ise tüm ev operasyonlarımızda madencilik ve iş güvenliği yönetmeliklerine sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmektedir.