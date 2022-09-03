Bartın'da yağış sonrası sel meydana geldi













Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde yaka selleri ve taşkınlar meydana geldi. Bartın-Karabük yolu taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.Yağışlar nedeniyle bazı ev ve işyerlerini sular basarken vatandaşlar su basan ahırlarındaki hayvanlarını kurtarmak için bütün imkanları ile seferber oldu. Abdipaşa beldesi ile Ulus ilçesi arasındaki yol, Adbipaşa beldesi ile Karabük arasındaki yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler taşkınların olduğu noktalarda menfez açma çalışmalarına devam etmektedir. Bölgede yağışlar da aralıklarla etkili olmaya devam etmekte.