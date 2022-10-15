Bartın’daki can kaybı sayısı 40'a ulaştı!

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK’ya bağlı maden ocağında dün saat 18:15'te bir giruzu patlaması meydana geldi. Patlamanın hemen ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında maden ocağındaki işçiler hızla kurtarılırken acı haberler gelmeye başladı.
CAN KAYBI SAYISI 40'A ULAŞTI
GALERİDEKİ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, galeri yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Yangının eksi 300 metre yükseklikte söndürüldüğü bildirilirken havalandırma kanallarından duman sızarken, bölgede dumanlar gökyüzünü kapladı. Mürettebat, yangın ve karbon monoksitin etkilerini azaltmaya çalışacak.