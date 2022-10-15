GÜNDEM
15 Ekim 2022 - 12:47

Bartın'daki can kaybı sayısı 40'a ulaştı!

Bartın Amasra'da TTK’ya bağlı maden ocağında dün meydana gelen giruzu patlamasında can kaybı sayısı 40'a ulaştı.

GÜNDEM
15 Ekim 2022 - 12:47
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Bartın’daki can kaybı sayısı 40'a ulaştı!


Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK’ya bağlı maden ocağında dün saat 18:15'te bir giruzu patlaması meydana geldi. Patlamanın hemen ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında maden ocağındaki işçiler hızla kurtarılırken acı haberler gelmeye başladı.

CAN KAYBI SAYISI 40'A ULAŞTI

Bartın’daki can kaybı sayısı 40'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamasında maden ocağı faciasında can kaybının 28 olduğunu duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı son dakika duyurusunda can kaybı sayısının 40'a ulaştığını bildirdi. Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarında 58 madencinin dışarı çıkarıldığını ve 40 işçinin hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığını söylerken 11 yaralıdan 1'in de taburcu olduğunu aktardı.

GALERİDEKİ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, galeri yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının eksi 300 metre yükseklikte söndürüldüğü bildirilirken havalandırma kanallarından duman sızarken, bölgede dumanlar gökyüzünü kapladı. Mürettebat, yangın ve karbon monoksitin etkilerini azaltmaya çalışacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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