GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 11:35

Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra'daki maden ocağında çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı. Patlamanın öncesinde çekilen son fotoğraf görenleri hüzne boğdu.

GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 11:35
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Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!


Tüm Türkiye, ABartın'daki maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 41 kişinin yasını tutarken, üzücü detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye Taş Kömür Kurumu (TTK) Amasra İşletmesi madeninde çalışan işçilerin patlamadan önce çekilmiş son fotoğrafı yayınlandı.

Maden işçilerinin birlikte son fotoğrafı



Evden çıkarken aileleriyle vedalaşan ve evlerinden ayrıldıktan sonra işyerine gitmek için önce servise binen işçilerin hem serviste hem de maden ocağında birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Maden işçilerinin birlikte son fotoğrafı

Geçtiğimiz gün saat 18.16 sıralarında ise yerin yaklaşık 350 metre altında meydana gelen korkunç faciadan yaralı olarak kurtulan Erol Bulduk bu fotoğrafta sol alt tarafta bulunuyor. 

Maden işçilerinin birlikte son fotoğrafı

Maden ocağından çıkarıldıktan sonra İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Bulduk'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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