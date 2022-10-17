Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!













Tüm Türkiye, ABartın'daki maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 41 kişinin yasını tutarken, üzücü detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye Taş Kömür Kurumu (TTK) Amasra İşletmesi madeninde çalışan işçilerin patlamadan önce çekilmiş son fotoğrafı yayınlandı.Evden çıkarken aileleriyle vedalaşan ve evlerinden ayrıldıktan sonra işyerine gitmek için önce servise binen işçilerin hem serviste hem de maden ocağında birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Geçtiğimiz gün saat 18.16 sıralarında ise yerin yaklaşık 350 metre altında meydana gelen korkunç faciadan yaralı olarak kurtulan Erol Bulduk bu fotoğrafta sol alt tarafta bulunuyor.Maden ocağından çıkarıldıktan sonra İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan Bulduk'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.