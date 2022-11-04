﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Bartın maden faciasında kalbi duran fakat yapılan müdahalelerle hayata döndürmeyi başardıkları maden işçisinin vefat ettiğini duyurdu.
3 HASTANIN TEDAVİSİ HALA DEVAM EDİYORBakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;
"Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullandı.