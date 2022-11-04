GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 18:41

﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü

Bartın'da yaşanan maden faciasında kalbi durduktan sonra hayata döndürülen ve 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören maden işçisinden kötü haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada o işçinin yaşam mücadelesine yenik düştüğünü belirtti.

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 18:41
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﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü


Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Bartın maden faciasında kalbi duran fakat yapılan müdahalelerle hayata döndürmeyi başardıkları maden işçisinin vefat ettiğini duyurdu.

3 HASTANIN TEDAVİSİ HALA DEVAM EDİYOR

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada;



"Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

 bartın maden faciası

Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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