Finans
04 Şubat 2023 - 07:00

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası, 18.100 TL'lik Promosyon Anlaşması İmzaladı

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası'nın bir süredir üzerinde konuştuğu promosyon ile ilgili anlaşmaya varıldı.

Finans
04 Şubat 2023 - 07:00
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Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası, 18.100 TL'lik Promosyon Anlaşması İmzaladı
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18.100 TL'lik promosyon anlaşması imzalandı

Promosyon savaşları, devam ediyor. Konu ile ilgili en son haber ise  Bartın'dan geldi. Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Bankası ile büyük bir promosyon anlaşmasına imza attı.



Promosyon haberlerini almadığımız gün neredeyse kalmadı. Her gün farklı bir kurumdan farklı promosyon oranı geliyor. Hatta bu durum ilden ile de değişiyor. Bu seferki promosyon haberi ise Bartın'dan geldi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Bankası'nın bir süredir üzerinde konuştuğu promosyon ile ilgili anlaşmaya varıldı. 18.100 TL'lik anlaşma, 3 yıl boyunca devam edecek.

 

PROMOSYON

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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