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YAŞAM
28 Haziran 2022 - 00:18
Güncelleme: 28 Haziran 2022 - 00:18

Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü

Bartın’da aralıksız devam eden yoğun yağışlar sonrasında şehir merkezi göle döndü. 8 metreyi geçen su seviyesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YAŞAM
28 Haziran 2022 - 00:18
Güncelleme: 28 Haziran 2022 - 00:18
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Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü


Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda ili 'kırmızı' kodla uyardı.Yoğun yağışların etkili olduğu illerde vatandaşlar zor durumda kaldı.Çok sayıda kişinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.Giriş katında bulunan ev ve işyerlerinde mahsur kalan kişiler botlarla tahliye edildi.
Yağışlardan en çok etkilenen illerden olan  Bartın'da yoğun yağış sebebiyle Yalı mevkiinde bulunan Bartın Irmağı'nda su seviyesi artarken,su seviyesi  metreye yükseldi. şehir merkezi tatamiyle sular altında kaldı. Polis ekipleri olası  bir faciadan vatandaşları korumak amacıyla dere yataklarından uzak durulması konusunda sürekli anoslarda bulundu.


Bartın'ın en hareketli bölgelerinden olan  Yalı mevkisi, yaşanan Sel felaketinin ardından sessizliğe bürünürken, Bartın-Kozcağız kara yolunda sel sebebiyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
 



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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