Bartra: 'Doğru yolda olan bir ekibiz'

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıdız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un savunma oyuncusu Bartra, maçı domino eden taraf olduklarını belirterek, "Bugün maça baktığınızda maçın 90 dakikasının tamamında maçı domino eden bir takim olduğumuzu düşünüyorum. Bugün çok harika bir maç ortaya koyduk. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Hocalarımızla takım arkadaşlarımızla hep birlikte üzüldük. Kendi eleştirimizi yaptık, baktık nerelerde hata yapıyoruz, nerelerde daha başarılı yapabiliriz, ya da neler yapmamız gerekiyor. Bugün de gayet harika bir şekilde bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.

"Takımın bugün güzel bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum" diyen Bartra, "İyi potansiyeli olan doğru yolda olan bir takımı görüyoruz. Hafta sonu Gaziantepspor maçında da 3 puan için sahada olacağız. Tabii ki biz yine maçı domino eden taraf olmak istiyoruz ancak bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Hücum yaptığımız anlarda dahi akıllıca hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.