YAŞAM
01 Eylül 2022 - 20:47

Barü Öğrencileriyle Bilim Dünyasına Katkılar Sunuyor

Türkiye’nin en çok öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından bir tanesi olan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrenciler uluslararası saygın dergilerdeki yayınlarıyla bilim dünyasına katkılar sunuyor.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 20:47
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Barü Öğrencileriyle Bilim Dünyasına Katkılar Sunuyor


Türkiye'nin en fazlaca öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından bir tanesi olan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrenciler uluslararası saygın dergilerdeki yayınlarıyla bilim dünyasına katkılar sunuyor.


Kalite ve sürdürülebilir gelişim odağında Türkiye'nin kalkınmasına değer katmak için önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrenciler de nitelikli bilgi üretiminin içerisinde yer almakta. TÜBİTAK 2209-A dahilinde kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3'üncüsü olan ve 5 dönemdir de ilk 5'te yer alan BARÜ'de öğrenci projeleri uluslararası saygın dergilerde yer buluyor.





Nitelikli bilgi ve insan hedefi


Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ahmet Emre Çelik'in yürütücülüğünü yaptığı “Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Hızlandırılmış Açık Hava Koşulları Performansının İyileştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK 2209-A projesi dahilindeki çalışma çıktıları bilim dünyasının hizmetine sunuldu. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Can'ın danışmanlığını yaptığı proje “Surface Characterization of Wood Treated with Acidic Deep Eutectic Solvents” adıyla Q2 kategorisindeki “European Journal of Wood and Wood Products” dergisinde yayınlandı.



“Öğrencilerimizi tüm çalışmaların merkezine alıyoruz”


BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tribünde değil, odağında ol” anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek “Rekabet ortamında ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en büyük katkıyı gençlerimiz sağlayacaktır. Bunun bilincinde olarak yerelden evrensele bir bakış yönüyle öğrencilerimizi geleceğe en uygun şekilde hazırlıyoruz. Onların gelişimini en üst seviyede destekliyoruz. Yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir yükseköğretim kurumu olarak yaptığımız tüm çalışmaların merkezine gençlerimizi alıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz _#4# elde ettikleri başarılara gün geçtikçe yenilerini eklemeyi başarıyoruz” dedi.



“Öğrencilerimiz geleceğimiz ve biz hep onların yanındayız”


Öğrenci dostu bir üniversite olduklarını da vurgulayan Rektör Uzun, “Gençlerimiz geleceğimizi inşa ve ihya edecek olan bireylerdir. Buna inanıyor ve birçok alanda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz. Bu düşüncelerle mezunumuz Ahmet Emre Çelik ile danışmanı Doç. Dr. Ahmet Can'ı kutluyorum. Bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşma noktasında yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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