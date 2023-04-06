Baş ağrısı yüzünden günü zindan olanlar dikkat! Bu hastalığı yaşıyor olabilirsiniz: Eğer bu şekilde ağrıyorsa...













Uzmanlar, Beyin felci hakkında vatandaşların yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, felcin basit bir baş ağrısı gibi belirtilerle başlayabileceğine dikkat çekti. İşte bu konuda önemli belirtiler ve detaylar... Beyin felci, insanlar için hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı hasarlar bırakabilir veya ölümcül olabilir. İnme, beynin bir bölgesinin kanlanmasının bozulması ve fonksiyon kaybına uğramasıdır. Kanayıcı (beyin kanaması) ve tıkayıcı (beyin damar tıkanıklığı) olmak üzere iki tipi vardır. Geçici iskemik atak, inme belirtilerinin 24 saat içinde kendiliğinden düzelmesidir.Birçok faktör inme riskini artırabilir. Bazı faktörler aynı zamanda kalp krizi riskini de artırır. Tedavi edilebilir yaşam biçimine ait inme risk faktörleri arasında obezite, fiziksel aktivite azlığı, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanımı (kokain, amfetamin vb.) sayılabilir. Medikal riskler arasında yüksek tansiyon, sigara içmek veya ikincil sigara maruziyeti, yüksek kolesterol, diyabet, uyku apnesi, kalp hastalıkları yer alırken, diğer riskler arasında ailede inme veya kalp krizi öyküsü, 55 yaş ve üstü olmak ve erkek cinsiyeti sayılabilir.Kişiler yoğun bir baş ağrısı ile başlayan ve bir çok basit işlemleri yapamayacak hale geldiklerinde bir şey olmamış gibi davransalar da konuşma güçlüğü, anlama güçlüğü, kol, bacak güçsüzlüğü, görme bozukluğu ve yürüme bozukluğu, dengesizlik ile birlikte devam eden süreçte durumun riskini kavradıklarında çok geç kalmış olabilirler. Beyin felcini önlemek için alınabilecek önlemler arasında ideal kan basıncını sağlamak, tuz tüketimini azaltmak, yüksek kolesterollü gıdalardan uzak durmak, günde 4-5 porsiyon meyve/sebze tüketmek, haftada 1-2 kez balık yemek, tahıl ve düşük yağ oranına sahip gıdalar tüketmek, en az günde 30 dakika egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak ve tansiyon düşürücü ilaçlar kullanmak yer alır. Ayrıca, ritim bozukluğu olan kişiler tedavi olmalı, diyabet hastaları düzenli bir şekilde tedavi edilmeli ve sigara kullanılıyorsa hızlı bir şekilde bırakılmalıdır. Ayrıca, vücut kitle indeksinin 25 ve altında tutulması, günlük 2000 kaloriden fazla alınmaması ve günlük fiziksel