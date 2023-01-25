Baş döndüren kampanya Yapı Kredi'den! Maaş almadan 7500 TL ödeme alabilirsiniz! Az önce duyuruldu

Yapı kredi
bankası, emekli müşterilerine yönelik özel bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanyanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, emekli müşterilerine maaşlarına ek olarak 7.500 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Bu promosyon kampanyası, banka müşterilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Ödemelerin nasıl yapılacağı ve şartları hakkında merak edilen detaylar Yapı Kredi bankasının resmi internet sitesinde yer almaktadır.
DUYANIN SOLUĞUNU KESECEK ÖDEME YAPI KREDİ'DEN! MAAŞA EK 7500 TL ÖDEME! KAÇIRANIN KABUSU OLACAK
Yapı Kredi Bankası, müşteri sayısını arttırmak amacıyla 2023 yılında başlattığı kampanyalar arasında emekli müşterileri için özel bir promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre, başvuru yapan her emekli müşteriye maaşlarına ek 7.500 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler geri ödemesiz ve karşılıksız olarak yapılacak ve başvuru yapmak için gerekli olan detaylar haberimizde yer almaktadır.
YAPI KREDİ 7.500 TL VERİYOR
Yapı Kredi Bankası, 2023 yılına girdiğimiz bu günlerde emekli maaş promosyonları konusunda önemli bir fırsat sunmaktadır. Banka, maaşını taşıyan emekli müşterilerine 7.500 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunmaktadır. Bu ödemeler, 36 aylık bir taahhüt süresi kapsamında verilmektedir ve herkes tarafından şartsız olarak kullanılabilir. Başvuruda bulunmak için sadece maaşınızı Yapı Kredi Bankasına taşımanız ve gerekli bilgileri e-devlet sistemi üzerinden doğrulamanız yeterlidir. Ödemeler, taahhüt süresi boyunca herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın yapılacaktır.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
Yapı Kredi Bankası, 2023 yılında emekli maaş promosyonları kapsamında müşterilerine ödemeler yapmaya başladı. Banka, emekli maaşı olan vatandaşlara ödemelerin yapılması için belirli şartlar aramaktadır. Ödemelerin miktarı maaş tutarına göre değişmektedir. 7.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına sahip vatandaşlara 4 bin TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olanlar için 6.000 TL, 10 bin TL ve üzeri olanlar için ise 7.500 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca, maaşını Yapı Kredi Bankasına taşıyan müşteriler fatura ödeme talimatı verdiklerinde diğer avantajlar da kullanabilecektir, örneğin 200 TL ek ikramiye ödemesi ve EFT ve havale ücretlerinin alınmaması.
PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON GÜN
Yapı Kredi Bankası, 2023 yılına girerken emekli müşterilerine özel bir promosyon kampanyası başlattı. 31 Ocak 2023 tarihine kadar maaş taşıma işlemi yaparak başvuru yapabilecek olan emekli müşteriler, maaşlarına ek olarak 4.000 ile 7.500 arasında değişen nakit ödemelerden yararlanabilecekler. Ayrıca, banka 28 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilecek olan 500 TL'nin üzerindeki kredi kartı harcamalarına 300 TL ek promosyon sunacak. Bu promosyonlar sadece belirli şartlar karşılandığı takdirde ve taahhüt süresi boyunca devam edecektir.