Baş döndüren promosyon teklifi açıklandı! O bankadan 22.500 TL promosyon müjdelendi!







AÇIKLAMA:







Kurumlar önceliklerini personellerinin haklarını korumak olarak belirtti. Vakıfbank ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan 3 yıllık anlaşma doğrultusunda 24.500 TL'de imzalar tamamlandı. Açıklamayı İş Sendikası Mersin 1 no'lu Şube Başkanı Nail Kaya tarafından yapıldı. Kayanın konu hakkında söylemiş olduğu sözler aşağıda yer almaktadır."Yetkili ve Örgütlü bulunmakta olduğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Kadrolu işçi arkadaşlarımızın 3 yıllık promosyon tutarı 22.500 TL olacak şekilde Vakıfbank yetkilileriyle beraber bugün itibariyle anlaşma yapılmıştır. Promosyon ücretleri Şubat ayı maaşlarını takip eden en geç, 3 İş Günü dahilinde 18 Şubat tarihinde işçi arkadaşlarımızın hesaplarına ödenecektir. İşçi arkadaşlara promosyonları hayırlı ve uğurlu olsun"