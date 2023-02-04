Finans
04 Şubat 2023 - 07:30

Baş döndüren promosyon teklifi açıklandı! O bankadan 22.500 TL promosyon müjdelendi!

Maaş promosyonları için kurumlarla bankalar arasında görüşmeler hız kesmeden devam etmekteyken, yeni bir promosyon anlaşması da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Detaylar haberimizde...

Finans
04 Şubat 2023 - 07:30
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Baş döndüren promosyon teklifi açıklandı! O bankadan 22.500 TL promosyon müjdelendi!
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Kurumlar önceliklerini personellerinin haklarını korumak olarak belirtti. Vakıfbank ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan 3 yıllık anlaşma doğrultusunda 24.500 TL'de imzalar tamamlandı.

Açıklamayı İş Sendikası Mersin 1 no'lu Şube Başkanı Nail Kaya tarafından yapıldı. Kayanın konu hakkında söylemiş olduğu sözler aşağıda yer almaktadır.

AÇIKLAMA:



"Yetkili ve Örgütlü bulunmakta olduğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Kadrolu işçi arkadaşlarımızın 3 yıllık promosyon tutarı 22.500 TL olacak şekilde Vakıfbank yetkilileriyle beraber bugün itibariyle anlaşma yapılmıştır.

Promosyon ücretleri Şubat ayı maaşlarını takip eden en geç, 3 İş Günü dahilinde 18 Şubat tarihinde işçi arkadaşlarımızın hesaplarına ödenecektir.

İşçi arkadaşlara promosyonları hayırlı ve uğurlu olsun"

promosyon ödemesi

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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