Baş Dönmesiyle Sinyal Veren O Hastalık Kalp Krizini Tetikliyor!













Şah damarı tıkanıklığı, beyne yeterli kan akışının sağlanmamasına yol açar bu durum beyin dokusunda hasara neden olur. Şah damarı tıkanıklığını ortaya çıkaran faktörler arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, diyabet, obezite ve genetik kalıntılar yer alır. Bu faktörler, damar duvarındaki plak birikimini artırarak damarın daralmasına sebep olabilir.Şah damarı tıkanıklığı belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, konuşma bozukluğu, yürüme güçlüğü, koordinasyon kaybı ve felç gibi ciddi nörolojik semptomlar bulunabilir. Bu semptomlar acil tıbbi müdahale gerektiren durumları işaret edebilir.Şah damarı tıkanıklığı, göğüste ağrı veya sıkışma hissi ile kendini gösterebilir. Bu ağrı genellikle fiziksel aktivite sırasında veya stres altındayken ortaya çıkar ve dinlenme ile azalır. Şah damarı tıkanıklığı, nefes almada zorluk veya hızlı nefes alma gibi solunum problemlerine neden olabilir. Şah damarı tıkanıklığı, vücudun yeterli oksijen alamamasına neden olabilir ve bu da yorgunluk ve halsizlik hissi yaratabilir. Şah damarı tıkanıklığı, baş dönmesi veya baş ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Şah damarı tıkanıklığı, mide bulantısı veya kusma gibi sindirim sorunlarına da yol açabilir.Şah Damarı Tıkanıklığı, kalp hastalıklarından biri olarak kabul edilir ve tedavisi için farklı yöntemler kullanılabilir. Bazı tedavi yöntemleri şunlardır:İlaç Tedavisi: Kalp hastalıkları için kullanılan birçok ilaç vardır ve Şah Damarı Tıkanıklığı tedavisinde de kullanılabilir. Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar, kolesterol seviyesini azaltan ilaçlar gibi çeşitli ilaçlar kullanılabilir.Angioplasti: Bu işlem, tıkalı olan damarın genişletilmesini ve açılmasını sağlar. İşlem sırasında bir baloncuk, tıkalı olan bölgeye yerleştirilir ve şişirilir. Böylece, tıkanıklık açılır ve kan akışı düzenlenir. Stent: Bu işlemde, tıkalı olan bölgeye bir tür tüp yerleştirilir. Bu tüp, damarın açık kalmasını sağlar ve kan akışını düzenler. Bypass Ameliyatı: Bu işlem, tıkalı olan damarın yerine başka bir damarın yerleştirilmesini sağlar. Böylece, kan akışı düzenlenir ve kalp krizi riski azaltılır.