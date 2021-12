Başak Cengiz'in ve Müslüme Yağal'ın katilleri aynı cezaevinde!

İstanbul'da sokakta yürürken samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in daha henüz acısı dinmeden 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın da cansız bedeni bulunmuş ve bu durum da tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı. Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile aynı cezaevinde oldukları bildirilirken Diyarbakır Cezaevi Kampüsü'nün Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden yeni haberler olduğu belirtildi.Diyarbakır Cezaevi Kampüsü'nün Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücrelere konulan Can Göktuğ Boz ile Hasan Yağal'a diğer hükümlülerin zarar vermemeleri için havalandırma saatinde ayrı ayrı çıkarıldıkları öğrenildi. Hapishaneye konulduktan sonra Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri kendileri için henüz ziyaretçi gelmediği belirtilirken bazı zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Hasan Yağal'ın doktor kontrolünden geçirildiği aktarıldı. Tek kişilik odalarda yüksel güvenlik önlemleriyle tutulan Boz ve Yağal'ın yemeklerini de gardiyanların verdiği öğrenildi.