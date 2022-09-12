Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı













"Susmamam gerektiğini anladım"

2020 yılında Alternatif rock grubu 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solistliğini yapan Kaan Boşnak ile dünya evine giren Başak Ceylan Torun, evlilik sürecinde yaşadıklarını anlattı. Torun'un eşiyle ilgili anlattıkları magazin gündeminde deprem etkisi yaratırken Kaan Boşnak ile ilgili olay yaratacak açıklamalar yapan Başak Ceylan Torun, eşinin hem kendisine hem de oğluna şiddet uyguladığını ileri sürdü.Son zamanlarda, taciz mesajlarıyla sosyal medyada ifşa edilen Kaan Boşnak hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. 2020 yılında evlendiği eşi Başak Ceylan Torun, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve paylaşımında Beşinin hem kendisine hem de oğluna şiddet uyguladığını iddia etti.Başak Ceylan Torun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu güne kadar ailesi için sustuğunu belirterek "Susmamam gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı. Torun, paylaşımının devamında yıllardır kadınları sustukları için öldürüldüklerini de söyledi.