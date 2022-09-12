MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 14:42

Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' isimli grubun solistliğini yapan Kaan Boşnak ile evli olan Başak Ceylan Torun, şok bir iddia ortaya attı. Torun, iddiasında eşi Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü öne sürdü.

MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 14:42
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Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı


2020 yılında Alternatif rock grubu 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solistliğini yapan Kaan Boşnak ile dünya evine giren Başak Ceylan Torun, evlilik sürecinde yaşadıklarını anlattı. Torun'un eşiyle ilgili anlattıkları magazin gündeminde deprem etkisi yaratırken Kaan Boşnak ile ilgili olay yaratacak açıklamalar yapan Başak Ceylan Torun, eşinin hem kendisine hem de oğluna şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Başak Ceylan Torun Kaan Boşnak



Son zamanlarda, taciz mesajlarıyla sosyal medyada ifşa edilen Kaan Boşnak hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. 2020 yılında evlendiği eşi Başak Ceylan Torun, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve paylaşımında Beşinin hem kendisine hem de oğluna şiddet uyguladığını iddia etti.

Başak Ceylan Torun Kaan Boşnak

"Susmamam gerektiğini anladım"

Başak Ceylan Torun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu güne kadar ailesi için sustuğunu belirterek "Susmamam gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı. Torun, paylaşımının devamında yıllardır kadınları sustukları için öldürüldüklerini de söyledi.

Başak Ceylan Torun Kaan Boşnak

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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