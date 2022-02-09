MAGAZİN
09 Şubat 2022 - 17:32

Başak Dizer'den karnı burnunda poza beğeni yağdı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında evlendiği stil danımanı eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından hamilelik pozunu paylaştı. Dizer'in karnı burnunda pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
09 Şubat 2022 - 17:32
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Başak Dizer'den karnı burnunda poza beğeni yağdı!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile onun stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, 2016 yılında evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri ile herkese örnek olan çift, şimdilerde anne ve baba olmak için gün saymaya başladı.








Yaklaşık 6 aylık hamile olan Başak Dizer, son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Epey büyümüş olan karnı ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan  Dizer için "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı.



Başak Dizer'in karnı burnunda hamilelik pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte BAşak Dizer'in son hali:






 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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