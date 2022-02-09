Başak Dizer'den karnı burnunda poza beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile onun stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, 2016 yılında evlenmişlerdi. Mutlu evlilikleri ile herkese örnek olan çift, şimdilerde anne ve baba olmak için gün saymaya başladı.
Yaklaşık 6 aylık hamile olan Başak Dizer, son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Epey büyümüş olan karnı ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Dizer için "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı.
Başak Dizer'in karnı burnunda hamilelik pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte BAşak Dizer'in son hali:
Yaklaşık 6 aylık hamile olan Başak Dizer, son halini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Epey büyümüş olan karnı ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Dizer için "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı.
Başak Dizer'in karnı burnunda hamilelik pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte BAşak Dizer'in son hali: