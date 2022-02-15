MAGAZİN
15 Şubat 2022 - 16:21

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a öyle bir hediye verdi ki!

14 Şubat sevgililer günü için Uludağ'a giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden peş peşe fotoğraflar gelirken, Başak Dizer'in eşi için verdiği bir hediye büyük beğeni topladı.

MAGAZİN
15 Şubat 2022 - 16:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a öyle bir hediye verdi ki!
Ünlü oyuncu kıvanç tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, hafta sonu Uludağ tatiline gittiler. 14 Şubat sevgililer günün de burada geçirmek isteyen çiftten Başak Dizer, peş peşe karnı burnunda pozlar yayınladı.








14 Şubat Sevgililer Günü için eşine bir sürpriz yapmak isteye Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ adına sokak hayvanlarına mama bağışı yaptı. Bu bağış karşılığında aldığı sertifikayı ise 14 Şubat'a özel olarak eşine verdi.



Dizer'in yaptığı bu anlamlı hareket sonrası Kıvanç Tatlıtuğ mutluluktan havalara uçarken çiftin takipçileri ve hayranları ünlü çifti beğeni yağmuruna tuttu.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Şevval Şahin, geçmişini sildiriyor!
Son Haberler
Kırklareli’de doktora cinsel saldırıda bulunan başhekime 15 yıl verdi!
Kırklareli’de doktora cinsel saldırıda bulunan başhekime 15 yıl...
Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
Tutukluluğuna devam kararı verilen Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına...
Ukrayna, 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan etti
Ukrayna, 16 Şubat gününü 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan...
Instagram dolandırıcıları 'kontenjan doluyor' diyerek binlerce lira koparıyorlar!
Instagram dolandırıcıları 'kontenjan doluyor' diyerek binlerce lira...
Omicron varyantı koronavirüsün sonunu mu getirecek? DSÖ açıkladı..
Omicron varyantı koronavirüsün sonunu mu getirecek? DSÖ açıkladı..
Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!
Radar sisteminde ortalama hız ihlalleri de tespit edilecek!
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!
Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde 13 ayrı anlaşmaya imza atıldı!
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!
WhatsApp'tan beklenen yenilik! Hesaplara kapak fotoğrafı eklenebilecek!