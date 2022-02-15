Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a öyle bir hediye verdi ki!

Ünlü oyuncu kıvanç tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, hafta sonu Uludağ tatiline gittiler. 14 Şubat sevgililer günün de burada geçirmek isteyen çiftten Başak Dizer, peş peşe karnı burnunda pozlar yayınladı.
14 Şubat Sevgililer Günü için eşine bir sürpriz yapmak isteye Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ adına sokak hayvanlarına mama bağışı yaptı. Bu bağış karşılığında aldığı sertifikayı ise 14 Şubat'a özel olarak eşine verdi.
Dizer'in yaptığı bu anlamlı hareket sonrası Kıvanç Tatlıtuğ mutluluktan havalara uçarken çiftin takipçileri ve hayranları ünlü çifti beğeni yağmuruna tuttu.
14 Şubat Sevgililer Günü için eşine bir sürpriz yapmak isteye Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ adına sokak hayvanlarına mama bağışı yaptı. Bu bağış karşılığında aldığı sertifikayı ise 14 Şubat'a özel olarak eşine verdi.
Dizer'in yaptığı bu anlamlı hareket sonrası Kıvanç Tatlıtuğ mutluluktan havalara uçarken çiftin takipçileri ve hayranları ünlü çifti beğeni yağmuruna tuttu.