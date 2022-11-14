Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:08

Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Başak Zebil yer aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merak edilen isimlerden olan Zebil ise internet üzerinden sıklıkla aratılmaktadır. Başak Zebil kimdir? Başak Zebil kaç yaşında? Başak Zebil oynadığı diziler ve biyografisi haberimizde

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:08
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Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bir zamanların sevilen ve sıkı takip edilen dizisi İki Dünya Arasında da Sahra karakterine hayat veren Başak Zebil izleyicilerin aklına kazındı. Başak Zebil ve hayatına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır

BAŞAK ZEBİL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zebil, üniversite hayatını tamamladıktan sonra ekran karşısına geçmek adına çeşitli proje görüşmelerine katıldı. İki Dünya Arasında dizisinde Sahra karakterine hayat vermeye başlayan Zebil, dizinin ilk sezonu yoktu. Dizinin devamında ise Selim Hoca'nın eşi olarak dahil oldu.

BAŞAK ZEBİL'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Adab-ı Muaşeret- Film 2009

Misyon 2009

Kaptan -özlem 2007

Aşk Eski Bir Yalan 2007

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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