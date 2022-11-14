Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Bir zamanların sevilen ve sıkı takip edilen dizisi İki Dünya Arasında da Sahra karakterine hayat veren Başak Zebil izleyicilerin aklına kazındı. Başak Zebil ve hayatına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır BAŞAK ZEBİL KİMDİR? 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zebil, üniversite hayatını tamamladıktan sonra ekran karşısına geçmek adına çeşitli proje görüşmelerine katıldı. İki Dünya Arasında dizisinde Sahra karakterine hayat vermeye başlayan Zebil, dizinin ilk sezonu yoktu. Dizinin devamında ise Selim Hoca'nın eşi olarak dahil oldu. BAŞAK ZEBİL'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER Adab-ı Muaşeret- Film 2009 Misyon 2009 Kaptan -özlem 2007 Aşk Eski Bir Yalan 2007