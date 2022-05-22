Başakşehir Avrupa yolcusu

2. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.11. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağ kanattan ortasında kale önünde Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-021. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte boşta kalan Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.31. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda kale önünde iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-042. dakikada kendi sahasından topla ilerleyen Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bakasetas'tan seken topu alan Serdar Gürler, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-047. dakikada Bakasetas'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.49. dakikada Danijel Aleksic'in ceza yayının içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ taraftan dışarıya gitti.53. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışı solundan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.59. dakikada Edin Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken topu alan Nwakaeme meşin yuvarlağı tamamladı ve ağlara gönderdi. 3-1Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç SezertamMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Berkay Özcan dk. 62), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 78), Danijel Aleksic (Salih Uçan dk. 78), Trezeguet (Ömer Ali Şahiner dk. 90 ?), Stefano Okaka (Nacer Chadli dk. 90 ?)Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Pizzi, Emre Çolak, Atabey ÇiçekTeknik Direktör: Emre BelözoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Hüseyin Türkmen dk. 46), İsmail Köybaşı (Yusuf Erdoğan dk. 46), Berat Özdemir (Djaniny dk. 46), Siopis (Fode Koita dk. 83 ?), Edin Visca (Kouassi dk. 71), Bakasetas, Nwakaeme, Andreas CorneliusYedekler: Arda Akbulut, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Murat Cem AkpınarTeknik Direktör: Abdullah AvcıGoller: Stefano Okaka (dk. 11), Epureanu (dk. 31), Serdar Gürler (dk. 42) (Medipol Başakşehir), Nwakaeme (dk. 59) (Trabzonspor)Sarı kartlar: Stefano Okaka, Serdar Gürler (Mediol Başakşehir)