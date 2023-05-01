Başakşehir'de 23 yaşındaki genç kız platonik aşk cinayetine kurban gitti!







REDDEDİLİNCE DEHŞET SAÇTI







Olay, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 23 yaşında olduğu belirtilen A.U.'nun yaşadığı evine aynı işyerinde çalıştığı yabancı uyruklu olduğu aktarılan bir şahıs geldi. A.U.'ya platonik aşk besleyen yabancı uyruklu şahıs genç kızı dışarı çağırdı. Genç kız tarafından reddedilen şahıs yanından getirdiği silahı çıkardı ve önce genç kızı vurdu. Şahıs daha sonrasında kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken A.U.'nun ağır yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Olay, saat 22.30 sularında Güvercintepe Mahallesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Bir tekstil atölyesinin muhasebe departmanında çalışan A.U.'ya platonik olarak aşk besleyen bir kişi A.U.'nun evine gitti ve onunla konuşmak istediğini söyledi. Görüşme talebi A.U. tarafından red cevabı alınca yanında getirdiği silahı çıkardı ve genç kıza ateş etti. Yabancı uyruklu şahıs daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine intikal eden sağlık ekibi ağır yaralanan A.U.'yu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı ve ameliyata alındı. Başından yaralandığı anlaşılan yabancı şahıs ise olay yerinde ölü bulundu. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan 23 yaşındaki A.U.'nun yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Polis ekibinin olayla ilgili çalışması sürüyor.